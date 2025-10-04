Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов

С началом осеннего призыва в армию в России активизировались телефонные мошенники. Они под видом сотрудников военкоматов якобы пытаются уточнить наличие электронной повестки, сообщает ТАСС .

«Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что информация о новой схеме мошенников поступают из разных регионов страны. С помощью СМС-кода преступники получают доступ к учетным записям граждан на портале «Госуслуг» и используют их персональные данные для различных противоправных действий, включая оформление кредитов и микрозаймов.

Ранее Центробанк составил топ-10 фраз мошенников, используемых для обмана россиян. Он может помочь гражданам быстрее понять, что с ними разговаривают злоумышленники.

