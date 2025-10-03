Центробанк составил топ-10 фраз мошенников, используемых для обмана россиян

Экономика

Центробанк опубликовал в своем Telegram-канале список из десяти самых часто используемых мошенниками фраз, применяемых для обмана граждан. По информации регулятора, этот список может помочь гражданам быстрее понять, что с ними разговаривают злоумышленники.

При телефонных разговорах аферисты используют подобные обороты:

  • «Соединяю вас с представителем Центробанка, силовых структур, органа финансового контроля»;
  • «Осуществляется финансирование запрещенной (экстремистской) группы»;
  • «Звоню по вопросу работы на дому/удаленно»;
  • «Из службы доставки, на ваше имя пришло заказное отправление (посылка)»;
  • «На ваших счетах найдены незарегистрированные деньги, их нужно задекларировать»;
  • «Требуется декларирование денежных активов и ценностей»;
  • «Ваш профиль на „Госуслугах“ взломан, кто-то пытается войти в ваш личный кабинет».

В сообщениях мошенники пишут:

  • «Беспокоит глава департамента (директор фирмы). Пишу вам в связи с проводимой проверкой»;
  • «Вы ли это на фотографии?»;
  • «Оплатите долг, штраф».

В Центробанке посоветовали россиянам немедленно завершать разговор, если незнакомец по телефону сказал что-то из вышеперечисленного или похожее по смыслу.

«Если пришло сообщение с подобным текстом — игнорируйте его и заблокируйте отправителя», — рекомендовали сотрудники ЦБ.

