Центробанк составил топ-10 фраз мошенников, используемых для обмана россиян

сегодня в 21:34

Центробанк опубликовал в своем Telegram-канале список из десяти самых часто используемых мошенниками фраз, применяемых для обмана граждан. По информации регулятора, этот список может помочь гражданам быстрее понять, что с ними разговаривают злоумышленники.

При телефонных разговорах аферисты используют подобные обороты:

«Соединяю вас с представителем Центробанка, силовых структур, органа финансового контроля»;

«Осуществляется финансирование запрещенной (экстремистской) группы»;

«Звоню по вопросу работы на дому/удаленно»;

«Из службы доставки, на ваше имя пришло заказное отправление (посылка)»;

«На ваших счетах найдены незарегистрированные деньги, их нужно задекларировать»;

«Требуется декларирование денежных активов и ценностей»;

«Ваш профиль на „Госуслугах“ взломан, кто-то пытается войти в ваш личный кабинет».

В сообщениях мошенники пишут:

«Беспокоит глава департамента (директор фирмы). Пишу вам в связи с проводимой проверкой»;

«Вы ли это на фотографии?»;

«Оплатите долг, штраф».

В Центробанке посоветовали россиянам немедленно завершать разговор, если незнакомец по телефону сказал что-то из вышеперечисленного или похожее по смыслу.

«Если пришло сообщение с подобным текстом — игнорируйте его и заблокируйте отправителя», — рекомендовали сотрудники ЦБ.

