Мошенники стали собирать личные данные от лица управляющих компаний
Мошенники начали от лица управляющих компаний и членов совета дома собирать личные данные россиян, сообщает РИА Новости.
Мошенники стали писать потенциальным жертвам в мессенджерах с просьбой подтвердить свои персональные данные. При этом злоумышленники представляются членами совета дома или представителями управляющих компаний.
Получив личную информацию о человеке, они могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе и личному кабинету Госуслуг.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что распространенные высказывания, по которым можно определить финансового мошенника, можно разделить на 3 группы.
