Мошенники стали собирать личные данные от лица управляющих компаний

сегодня в 03:21

Мошенники начали от лица управляющих компаний и членов совета дома собирать личные данные россиян, сообщает РИА Новости .

Мошенники стали писать потенциальным жертвам в мессенджерах с просьбой подтвердить свои персональные данные. При этом злоумышленники представляются членами совета дома или представителями управляющих компаний.

Получив личную информацию о человеке, они могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе и личному кабинету Госуслуг.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что распространенные высказывания, по которым можно определить финансового мошенника, можно разделить на 3 группы.

