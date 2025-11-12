«Вам звонят из ФСБ»: как определить телефонного мошенника

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что распространенные высказывания, по которым можно определить финансового мошенника, можно разделить на 3 группы, сообщает «ФедералПресс» .

«Первая группа — попытка сделать отсылку к наименованию государственного органа. Например, к ФСБ России, МВД России, Минфину России, Банку России и др. Здесь не столь важно, какой именно будет использован государственный орган. Важно оказать воздействие наименованием органа. Представители государственных органов не осуществляют звонки гражданам», — сказал эксперт.

Второй настораживающий запрос — это вопросы о личных данных, например, номеров СНИЛС, паспортных данных, кодов из СМС и данных банковских карт. В это случае лучше сразу положить трубку.

И, наконец, к третьей группе относятся отсылки к безопасности и секретности. Когда ваш собеседник упоминает «специальный счет» или «безопасный счет», пытается запугать оформлением кредита от неизвестных лиц, то он с большой вероятностью мошенник.

