сегодня в 02:27

Мошенники стали притворяться соседями своих жертв в России

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они притворяются соседями своих жертв, сообщает « Лента.ру ».

По данным аналитиков компании F6, злоумышленники создают в мессенджерах чаты с типовыми названиями вроде «Петиция, улица … дом …». В них включают одного реального человека, а остальные 5–7 участников — фейковые аккаунты. Адрес потенциальной жертвы мошенники берут из утечек данных.

Один из лжеучастников, представляясь старшим по дому, предлагает подписать петицию — например, за установку шлагбаума или новых мусорных контейнеров. Иногда злоумышленники маскируются под ресурсоснабжающие организации ЖКХ.

В дальнейшем схема развивается одинаково. Под любым предлогом владелец чата просит перейти в «официальный чат-бот» и передать шестизначный код.

Задача мошенников сделать так, чтобы у жертвы сложилось впечатление, будто код пришел от государственного сервиса. Если пользователь его сообщает, начинается следующий этап запугивания взломом личного кабинета на «Госуслугах».

В результате мошенники убеждают человека перевести деньги на безопасный счет, досрочно погасить кредит, якобы взятый злоумышленниками, или передать сбережения курьеру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.