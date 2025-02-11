Мошенники рассылают россиянам фейковые повестки от ФСБ для дачи «показаний»
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Фейковые повестки от ФСБ с вызовом для дачи показаний теперь могут прийти россиянам прямо на дом. Кибермошенники начали использовать дополненную реальность для обмана граждан, сообщает ТАСС.
Теперь преступники пользуются смешанной схемой. Сначала они звонят, например, под предлогом замены счетчиков, а затем просят сообщить код из SMS. После этого они добавляют «звонок от силовых структур».
До этого мошенники использовали исключительно дистанционные методы воздействия, но теперь в дело пошли поддельные повестки в конвертах, которые доставляют людям прямо домой, чтобы убедить их в реальности происходящего.
Например, в отношении жительницы Московской области преступники использовали имитацию взлома аккаунта на «Госуслугах». После этого с ней связались «сотрудники Росфинмониторинга». Женщину убедили, что ее средства арестовали и пытаются перевести в поддержку ВСУ.
Затем жертва нашла повестку «от майора ФСБ» у себя в калитке. Ей приказывали приехать на Лубянку для дачи показаний и даже вызвали такси. Конечной целью злоумышленников было снятие женщиной 2,5 млн рублей с личного счета. Правоохранители пресекли схему.
Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна рассказала, что мошенники создают фальшивые аккаунты, выдавая себя за друзей или знаменитостей, чтобы завести доверительные отношения с детьми и получить личную информацию.