Мошенники рассылают россиянам фейковые повестки от ФСБ для дачи «показаний»

Фейковые повестки от ФСБ с вызовом для дачи показаний теперь могут прийти россиянам прямо на дом. Кибермошенники начали использовать дополненную реальность для обмана граждан, сообщает ТАСС .

Теперь преступники пользуются смешанной схемой. Сначала они звонят, например, под предлогом замены счетчиков, а затем просят сообщить код из SMS. После этого они добавляют «звонок от силовых структур».

До этого мошенники использовали исключительно дистанционные методы воздействия, но теперь в дело пошли поддельные повестки в конвертах, которые доставляют людям прямо домой, чтобы убедить их в реальности происходящего.

Например, в отношении жительницы Московской области преступники использовали имитацию взлома аккаунта на «Госуслугах». После этого с ней связались «сотрудники Росфинмониторинга». Женщину убедили, что ее средства арестовали и пытаются перевести в поддержку ВСУ.

Затем жертва нашла повестку «от майора ФСБ» у себя в калитке. Ей приказывали приехать на Лубянку для дачи показаний и даже вызвали такси. Конечной целью злоумышленников было снятие женщиной 2,5 млн рублей с личного счета. Правоохранители пресекли схему.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна рассказала, что мошенники создают фальшивые аккаунты, выдавая себя за друзей или знаменитостей, чтобы завести доверительные отношения с детьми и получить личную информацию.