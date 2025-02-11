Психолог Куприна: кибермошенники обманывают детей, притворяясь знаменитостями

Мошенники создают фальшивые аккаунты, выдавая себя за друзей или знаменитостей, чтобы завести доверительные отношения с детьми и получить личную информацию, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна.

«Открыто говорите с детьми о возможных угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете. Обсудите кибербуллинг, мошенничество, фишинг и другие формы онлайн-угроз. Используйте реальные примеры, чтобы сделать обсуждение более наглядным и понятным», — сказала Куприна.

Она добавила, что злоумышленники также могут предлагать скачать «бесплатные» дополнения к играм или подарки, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение либо требуют ввода личных данных.

«Установите четкие правила того, что можно и чего нельзя делать в интернете. Объясните, что не стоит участвовать в сомнительных акциях или принимать предложения от незнакомцев. Создайте вместе с детьми список правил, которые они легко запомнят и будут использовать в повседневной жизни. Научите ребенка говорить „нет“ неудобным предложениям и не стесняться обращаться за помощью», — посоветовала психолог.

Куприна порекомендовала объяснить детям, что делиться личной информацией — именем, адресом, номером телефона или даже фотографиями — в интернете может быть опасно.