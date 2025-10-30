Мошенники притворяются полицией: новые схемы с «проверкой купюр»

Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и требуя от граждан провести так называемую «проверку подлинности купюр» или «дистанционный обыск», сообщает РБК .

Как сообщили в киберполиции, в законодательстве не существует понятия «дистанционный обыск», а изъятие денежных средств возможно только при личном участии следователя с оформлением всех необходимых документов. В ведомстве подчеркнули, что законная процедура никогда не предполагает передачу наличных через курьера или сокрытие денег в книгах.

Характерными признаками обмана являются использование терминов «декларирование средств», «проверка купюр» и «дистанционный обыск». При таких звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию.

Ранее мошенники уже пытались обманывать граждан, представляясь сотрудниками ФНС и требуя предоставить данные о доходах. Специалисты напоминают, что решить любые вопросы с налоговой инспекцией можно только через официальный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».