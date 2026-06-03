Более 1 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ

Свыше 1 млн человек с начала года проверились на ВИЧ в Московской области. Обследование доступно бесплатно и анонимно в поликлиниках, специализированном центре и во время выездных акций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжается системная работа по профилактике и раннему выявлению ВИЧ-инфекции. Пройти тестирование жители региона могут бесплатно и анонимно. Обследование проводят в поликлиниках по месту жительства, центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездных акций в муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.