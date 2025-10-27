Новогодний обман: как не стать жертвой мошенников перед праздниками

сегодня в 20:53

Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский заявил, что перед Новым годом стоит быть особенно осторожными, чтобы не стать жертвой мошеннических махинаций, сообщает RT .

«Как правило, перед новогодними праздниками начинается покупательный бум: граждане начинают планировать новогодний отдых, приобретать подарки. Естественно, этим пользуются недобросовестные личности, которые начинают предлагать товары либо услуги по проведению праздничных мероприятий со значительными скидками», — сказал эксперт.

По его словам, это касается разных видов мероприятий: и корпоративов, и елок для детей.

Адвокат также подчеркнул, что аферисты способны обзванивать граждан преклонного возраста, сообщая о якобы подготовленных для них правительственных презентах, для получения которых достаточно озвучить некий секретный код.

Принимая во внимание подобную активность мошеннических элементов, эксперт рекомендовал совершать покупки подарков исключительно в проверенных торговых точках. Организацию праздничных корпоративов и приобретение билетов на детские новогодние представления следует осуществлять на специализированных онлайн-платформах, созданных для этих целей.

Все эти меры в комплексе помогут свести к минимуму вероятность того, что радостное настроение новогодних торжеств будет омрачено неприятными инцидентами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.