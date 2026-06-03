Врачи ЦИТО им Приорова провели более 1,3 тыс операций при помощи голосового ИИ-агента

Эффективность применения хирургических чек-листов подтверждена научными исследованиями. Согласно результатам крупного международного исследования применение хирургического чек-листа позволяет снизить частоту осложнений с 11% до 7%, а уровень смертности — с 1,5% до 0,8%.

«Голосовой ассистент хирургической безопасности», разработанный специалистами ИТ-холдинга Т1 на базе технологии распознавания речи и больших языковых моделей, интегрирован в МИС «Парус» и работает в связке со специализированным оборудованием для операционных — компьютерные стойки, микрофоны. Проект стартовал в июне 2025 года с оснащения одной операционной, а к середине 2026 года масштабирован уже на четыре операционных.

Ключевая задача разработки — минимизация риска возникновения осложнений во время операционного вмешательства за счет стандартизации коммуникации внутри операционной бригады и автоматизации чек-листов безопасности через голосовое заполнение.

«Идея чек-листа в том, чтобы остановиться на ключевых этапах операции и всей командой — хирург, анестезиолог, операционная медсестра — проверить критически важные моменты. Это дает возможность снизить количество предотвратимых ошибок и осложнений путем улучшения коммуникации и слаженности работы команды. При этом на голосовое заполнение всех трех блоков чек-листа уходит около шести минут, то есть решение не отвлекает специалистов от основной работы», — поделилась заместитель директора по качеству медицинской помощи и ИТ НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова (ЦИТО) Елена Клейменова.

Ранее чек-листы безопасности часто заполнялись вручную постфактум по памяти, уже после завершения операции, что снижало точность вносимых данных и возможность их последующего анализа. Теперь процесс автоматизирован: документы заполняет ИИ-ассистент, обрабатывающий голосовую информацию от операционной бригады. После доставки пациента в операционную его браслет сканируется, в системе «ПАРУС» открывается его карта, и запускается голосовой ассистент. Система последовательно проводит хирургическую бригаду через все этапы операции. ИИ-агент задает вопросы, уточняет ответы и сам фиксирует данные. По завершении информация автоматически сохраняется в МИС и используется для анализа соблюдения процедур хирургической безопасности, чтобы повышать качество медпомощи.

«Технологии искусственного интеллекта позволили создать не просто инструмент фиксации, а полноценную систему поддержки принятия решений на базе серьезной аналитики. Накопленные данные визуализируются на дашбордах и могут использоваться для внутреннего контроля работы медицинского учреждения, а архитектура решения позволяет масштабировать его на другие хирургические профили — от онкологии до сердечно-сосудистой хирургии», — заключил руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1) Сергей Голицын.