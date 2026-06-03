«А если будут подростки?»: извращенец приходит на пляж в Находке и мастурбирует

На территории популярного городского пляжа «Волна» в Находке Приморского края зафиксированы случаи мастурбации на женщин со стороны неизвестного мужчины. Местные жительницы сообщили о двух подобных инцидентах, сообщает vladivostok1.ru .

Один из случаев произошел 2 июня. По словам очевидицы, мужчина сначала прошел мимо, но после отъезда находившихся рядом людей расположился в кустах неподалеку от загорающей женщины. Отпугнуть его удалось лишь имитацией присутствия мужа в автомобиле неподалеку. Женщина дистанционно запустила двигатель машины. Затем начала снимать мастурбатора на камеру мобильного телефона.

Ранее с аналогичным поведением этого же человека столкнулась другая горожанка. Ей пришлось самостоятельно прогонять неизвестного с пляжной зоны.

По словам пострадавшей, наибольшую тревогу вызывает тот факт, что правонарушитель действует открыто в общественном месте.

«Самое страшное, что пляж не пустой. Были люди! А если это будут подростки, которые увидят эту „картину“?» — отметила она.

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