Политолог назвал ключевую проблему в переговорах между РФ и США по Украине

По мнению политолога, президента РАСО, главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, именно Соединенные Штаты отошли от прошлых договоренностей, достигнутых с Россией в Анкоридже, сообщает «Лента.ру» .

Этот шаг, по словам эксперта, стал причиной стагнации мирного процесса по украинскому урегулированию.

«Проблема в том, что американцы сами же отошли от того варианта, который в прошлом году перед встречей в Анкоридже привозил (спецпосланник президента США Дональда Трампа – ред.) Стив Уиткофф, с которым российская сторона согласилась. Потом вдруг они начали предлагать еще условия», — заявил Минченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минченко отметил, что выдвижение Вашингтоном необоснованных требований противоречит достигнутым ранее компромиссным решениям. Вместе с тем он допустил возможность продолжения неформальных консультаций и переговоров между представителями России и США.

Ранее, 22 мая, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прояснил значение термина «дух Анкориджа». По его словам, Москва под этим подразумевает атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Эта атмосфера способствовала согласованию основных направлений урегулирования конфликта на Украине в рамках саммита, проходившего на Аляске.

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