Форум «Единой России» прошел в Подмосковье с участием Наро-Фоминска

Региональный отчетный форум партии «Единая Россия» прошел 2 июня в Подмосковье при участии делегации Наро-Фоминского округа. В мероприятии участвовали секретарь местного отделения партии Роман Шамнэ, депутаты и общественники, прозвучало ежегодное обращение губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе форума подвели итоги работы и обозначили задачи на предстоящий период. Также стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавит список партии на сентябрьских выборах.

Роман Шамнэ отметил, что с 2021 года в округе реализованы проекты по народной программе партии. Отремонтированы 17 зданий — 13 школ и четыре детских сада. После капитального ремонта открылись взрослая поликлиника в селе Петровское, детская и взрослая поликлиники в Верее, подстанции скорой помощи в Наро-Фоминске и Селятино. Проведены работы в стационарных подразделениях и обновлен фасад диспансерного отделения психиатрической больницы № 4.

«С 2021 года мы прошли серьезный этап по улучшению уровня жизни в округе. Сегодня цифры говорят сами за себя», — сообщил Роман Шамнэ.

В округе также появились три новых парка, обновлены пешеходные зоны в центре Наро-Фоминска, реконструированы спортивные площадки и установлено более 1 000 энергоэффективных фонарей. По словам Шамнэ, в муниципалитет привлечены крупные инвесторы, создано свыше 500 рабочих мест, более 300 жителей прошли переподготовку и трудоустроились.

Губернатор в обращении подчеркнул, что меры поддержки многодетных и льготных категорий предоставляются в проактивном формате через портал госуслуг. В числе новых объектов — школа на 800 мест в поселке Калининец и реконструированный дом культуры в селе Атепцево.

Председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Беляев отметил, что инициативы жителей находят практическое воплощение и поддержка оказывается семьям военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.