Россельхознадзор выявил в Тюмени более 70 запрещенных сортов семян

В одном из магазинов Тюмени специалисты нашли более 70 запрещенных сортов семян

В одном из тюменских магазинов специалисты нашли более 70 сортов семян, которые не внесены в государственный реестр допущенных к использованию, сообщает nashgorod.ru .

Региональное управление Россельхознадзора провело проверку местного магазина и выявило свыше 70 сортов семян, не соответствующих требованиям законодательства. По данным ведомства, это около 40% всей представленной в торговой точке продукции.

«В магазине выявили больше 70 сортов, которые не включены в госреестр допущенных к использованию. Это около 40% всех продаваемых магазином семян садовых культур», — уточнили в ведомстве.

Проверку не прошли отдельные сорта капусты, гороха, свеклы, моркови, сладкого перца и лука. Эти культуры пользуются спросом у садоводов.

С начала года инспекторы провели 15 аналогичных проверок. В ведомстве напомнили, что использование семян, не внесенных в госреестр, может привести к низкой урожайности, а также к распространению карантинных вредителей и опасных болезней растений.

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