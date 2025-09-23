Мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами

Мошенники научились подделывать коды для оплаты парковки, билетов и кафе. При сканировании у пользователя могут списать деньги и украсть данные карты, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«С каждым годом мошенники придумывают все более хитрые способы обмана, и многие из них незаметны для обычного пользователя. Один из новых трендов — QR-коды, которыми пользуются почти все: для оплаты парковки, билетов, кафе или доставки. Злоумышленники умеют маскировать свои коды под настоящие или подсовывать „акции“ и „скидки“. Сканируешь — а деньги списаны, и данные карты украдены», — сказал Кокунцыков.

По его мнению, мошенники придумывают все более изощренные способы обмана, и порой кажется, что им нет предела. Обманывают они и в популярных маркетплейсах.

«Преступники создают объявления с выгодными предложениями. Вы переводите деньги за товар или услугу, который вроде бы обещан, но его нет. Деньги исчезают, а продавец оказывается фикцией. Другой тренд — ложные голосования и опросы. Мошенники рассылают приглашения участвовать в различных голосованиях, а затем используют данные для кражи аккаунтов в соцсетях и мессенджерах», — рассказал эксперт.

Кокунцыков предупредил, что иногда под видом «голоса за любимого кандидата или проект» человек добровольно передает доступ к своему профилю, а злоумышленники получают контроль над ним.

