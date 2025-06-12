Мошенники похищают деньги у пенсионеров под предлогом подарков в Подмосковье

Старшее поколение россиян снова страдает от действий телефонных мошенников. Злоумышленники вымогают у пенсионеров номер СНИЛС под предлогом вручения подарков, в том числе ко Дню России, а также угрожая лишением накоплений, об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, пишет ТАСС .

В подмосковных Химках жертвой мошенников стал 83-летний мужчина, который лишился более 450 тысяч рублей. Злоумышленник сообщил пенсионеру, что является якобы представителем муниципальной власти и собирает номера СНИЛС для того, чтобы вручить праздничные подарки населению.

После этого мужчине звонили уже другие люди, которые представлялись сотрудниками полиции и убедили его, что из-за совершенных мошеннических действий нужно перевести все деньги на «безопасный счет» с помощью курьера.

«После выполнения инструкций заявитель понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сообщила Петрова.

В настоящее время курьера, который забирал деньги у мужчины, уже задержали. Им оказался безработный и ранее судимый житель Иванова. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее россиян предупредили, что в канун Дня России мошенники будут пытаться обмануть население под предлогом праздничных розыгрышей или раздачи подарков. Под любыми предлогами они будут выманивать персональную информацию и присваивать себе чужие средства. Жителей страны попросили быть внимательными, не переходить по незнакомым ссылкам и не передавать третьим лицам личные данные.