«Розыгрыши» и сайты-подделки: в День России мошенники могут активизироваться

В праздничные выходные в России могут произойти массовые обманы людей. Системный администратор компании Glolime Владислав Рязанов рассказал, какими способами злоумышленники могут попытаться нажиться на россиянах, сообщает АБН24 .

Мошенники могут использовать разные способы, чтобы обмануть граждан в праздничные дни. Один из них включает в себя использование фишинговых сайтов и электронных писем, которые маскируются под официальные интернет-ресурсы госучреждений или благотворительных организаций с целью похищения личных данных и финансовых средств граждан.

Также мошенники могут устраивать подставные розыгрыши, сообщать людям о том, что они якобы выиграли приз или им достался тот или иной подарок в честь праздника. Эксперт указал, что для получения своего презента россиянам предложат внести предварительную оплату под разными предлогами, но так поступают только мошенники.

«Еще одним видом можно считать подделку интернет-магазинов и сайтов с товарами с символикой России, где покупатели рискуют столкнуться с некачественной продукцией или мошенническими платежами», — рассказал Рязанов.

В период длинных выходных, когда россияне будут испытывать больше эмоций, чем в будни, мошенники могут активизироваться, в том числе по телефону. По словам эксперта, злоумышленники специально могут использовать эмоциональную обстановку, чтобы создать иллюзию ситуации, когда человеку нужно будет принимать решение здесь и сейчас.

Рязанов рекомендовал быть внимательными при переходе по ссылкам, проверять поступающую информацию, а также ни в коем случае ни под каким предлогом не передавать персональные данные или коды из СМС-сообщений посторонним лицам, даже если они представляются госслужащими и оправдывают запрашиваемые данные чем-то, что связано с Днем России или иными ситуациями, когда нет времени на обдумывание своих действий.