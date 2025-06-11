«Розыгрыши» и сайты-подделки: в День России мошенники могут активизироваться
В праздничные выходные в России могут произойти массовые обманы людей. Системный администратор компании Glolime Владислав Рязанов рассказал, какими способами злоумышленники могут попытаться нажиться на россиянах, сообщает АБН24.
Мошенники могут использовать разные способы, чтобы обмануть граждан в праздничные дни. Один из них включает в себя использование фишинговых сайтов и электронных писем, которые маскируются под официальные интернет-ресурсы госучреждений или благотворительных организаций с целью похищения личных данных и финансовых средств граждан.
Также мошенники могут устраивать подставные розыгрыши, сообщать людям о том, что они якобы выиграли приз или им достался тот или иной подарок в честь праздника. Эксперт указал, что для получения своего презента россиянам предложат внести предварительную оплату под разными предлогами, но так поступают только мошенники.
«Еще одним видом можно считать подделку интернет-магазинов и сайтов с товарами с символикой России, где покупатели рискуют столкнуться с некачественной продукцией или мошенническими платежами», — рассказал Рязанов.
В период длинных выходных, когда россияне будут испытывать больше эмоций, чем в будни, мошенники могут активизироваться, в том числе по телефону. По словам эксперта, злоумышленники специально могут использовать эмоциональную обстановку, чтобы создать иллюзию ситуации, когда человеку нужно будет принимать решение здесь и сейчас.
Рязанов рекомендовал быть внимательными при переходе по ссылкам, проверять поступающую информацию, а также ни в коем случае ни под каким предлогом не передавать персональные данные или коды из СМС-сообщений посторонним лицам, даже если они представляются госслужащими и оправдывают запрашиваемые данные чем-то, что связано с Днем России или иными ситуациями, когда нет времени на обдумывание своих действий.