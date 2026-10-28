Мошенники похищают деньги россиян с помощью QR-кодов на квитанциях ЖКХ

МВД предупредило россиян о мошенничестве с поддельными квитанциями на оплату ЖКХ, штрафов или налогов по QR-коду, с помощью которых аферисты похищают у граждан деньги, сообщает ТАСС .

Злоумышленники кладут в почтовые ящики россиян фальшивые квитанции, где говорится о наличии какой-либо задолженности по платежам. В бумагах указан поддельный QR-код для оплаты. Если человек оплатит якобы существующий долг, то деньги поступят на счета мошенников.

QR-код может вести на фишинговую ссылку. В случае перехода по ней аферисты получат доступ к персональным данным жертвы. Кроме того, на устройство человека может быть установлено вредоносное ПО.

МВД просит россиян внимательно проверять квитанции в случае возникновения каких-либо сомнений. Стоит обращать внимание на маленькую сумму оплаты, несовпадение адреса сайта для оплаты с официальным, а также несовпадение отправителя с поставщиком услуг. Это признаки того, что документ фальшивый.

В случае, если человек все же оплатил по такой квитанции, ему следует сразу же обратиться в банк и попросить заблокировать карту и подать заявление в полицию.

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