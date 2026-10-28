Мошенники отжимают машины у перекупщиков по «схеме Долиной»

Юристы рассказали про масштабную аферу, которую проворачивают владельцы авто вместе с подельниками. Продавцы сами находят перекупщиков, заманивая их низкими ценами и создавая видимость безупречной сделки — машина от владельца, без каких-либо обременений.

Владелец автомобиля берет кредит под залог своей машины прямо перед продажей. Информация о кредите попадает в реестр только через сутки, так что покупатель не знает о нем. Это нужно продавцу, чтобы позже выглядеть жертвой. Сразу после сделки он обращается в полицию и заявляет, что его обманули мошенники, вынудив взять кредит, продать машину и отдать все деньги.

Затем в ход идет еще одна уловка. Продавец указывает в заявлении номер «мошенника», который якобы его обманул. Затем «случайно» выясняется, что с этой же SIM-карты хотя бы раз звонили покупателю. Таким образом, создается впечатление, что новый владелец был заодно с аферистами. Полиция возбуждает дело, автомобиль изымается как вещдок, а покупатель проверяется еще и как возможный подозреваемый.

Хотя улики косвенные и человека в итоге отпускают, многие боятся судиться за возврат денег из-за угрозы уголовного преследования. В результате мошенники остаются с деньгами, а позднее могут вернуть и машину — уже как «пострадавшие».

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