Мошенники начали вымогать деньги за «превышение лимита» домашних животных

Схема обмана вышла на новый уровень: злоумышленники обзванивают граждан и представляются сотрудниками «жилищной инспекции», вымогая деньги, угрожая изъятием питомцев якобы превышающих несуществующий лимит. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Как работает эта афера?

Мошенники звонят владельцам квартир и под предлогом опроса выясняют, сколько домашних животных они имеют. Если ответ превышает произвольно названную норму, начинают угрожать, что питомцев у них заберут.

«Жилищные инспектора» даже ссылаются на «новые правила», якобы опубликованные на «Госуслугах». Однако по этим ссылкам скрываются фишинговые страницы, предназначенные для кражи личных данных. Чаще всего мошенники требуют немедленного перевода денег под предлогом «оформления разрешения» на содержание превышающего лимита количества животных.

Если вам позвонили и потребовали деньги за ваших питомцев, будьте уверены — это мошенники. Прекратите разговор и немедленно обращайтесь в полицию.

Помните: никаких «специальных сборов» за содержание домашних животных не существует.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.