Мошенники начали рассылать поддельные квитанции ЖКХ в Подмосковье

Подобный инцидент произошел в Реутове. Там жители обнаружили у себя в почтовом ящике документы, похожие на настоящие квитанции ЖКХ. Люди перевели деньги, которые в итоге оказались на счету у мошенников. Позже жертвам злоумышленников пришла реальная квитанция.

Кроме того, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе на которую человек может загрузить на свое устройство вредоносное ПО. С помощью него мошенники получают удаленный доступ к банковским приложениям и «Госуслугам».

Такая схема мошенничества существует уже несколько лет. Ее стали использовать в период пандемии. В меньшей опасности находятся те люди, которые для оплаты квитанций пользуются приложениями управляющих компаний (УК), налоговой, порталом «Госуслуги».

Эксперты отмечают, что в России распространено «коммунальное» мошенничество. Это касается и квитанций, и, например, поверки и замены счетчиков, когда жертве звонит якобы специалист и предлагает приобрести прибор учета.

Еще одна схема связана с несуществующими долгами. В рамках нее человеку звонят мошенники и говорят, что у него есть задолженность по оплате услуг ЖКХ. Злоумышленники предлагают сделать «проверочный» платеж, после которого получают доступ к банковскому приложению жертвы.

В другой схеме злоумышленники от лица УК распространяют информацию о замене окон или труб по льготной программе и предлагают внести предоплату, а после исчезают с деньгами. Также некоторые мошенники предлагают прибрести «чудо-приборы» по скидке, которые в итоге оказываются пустышкой.

Чтобы защитить себя, эксперты рекомендуют звонить в фирмы, от имени которых якобы действуют специалисты. Но контакты необходимо найти самостоятельно. Также всегда стоит проверять квитанцию и размер начислений в официальном приложении.