Мошенники начали активно использовать deepfake и фишинг в мессенджерах

Одним из главных трендов в сфере киберпреступлений стало использование искусственного интеллекта: мошенники подделывают голоса и лица, чтобы выманить деньги или данные, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Одним из наиболее заметных трендов стало использование ИИ и технологий deepfake. Мошенники создают фальшивые видео и аудио, которые выглядят очень реалистично. Например, злоумышленники могут подделать голос руководителя компании или родственника, чтобы убедить жертву перевести деньги или выудить конфиденциальную информацию», – сказал Кокунцыков.

Он добавил, что данные методы с каждым разом становятся все более изощренными и требуют особого внимания со стороны пользователей.

«Еще одна актуальная схема – фишинг через мессенджеры и социальные сети. В отличие от классического фишинга по электронной почте, злоумышленники используют различные популярные платформы, для того чтобы отправлять поддельные сообщения, имитирующие знакомых или официальные организации. Они могут просить перевести деньги, перейти по вредоносной ссылке или скачать вредоносное ПО», – предупредил эксперт.

Кокунцыков также предостерег, что современные мошенники умеют очень хорошо маскироваться и создавать доверительную атмосферу.