Мосгорсуд оставил в силе приговор педиатру Буяновой за фейки о ВС РФ

Мосгорсуд оставил в силе приговор для 69-летнего педиатра Надежды Буяновой по делу о фейках о российской армии. Врач проведет в колонии 5,5 лет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Остался в силе и запрет Буяновой заниматься врачебной деятельностью и выкладывать контент в Сети. Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты просили вовсе отменить приговор.

В ноябре 2024 года педиатра осудили по делу о фейках о ВС РФ. По версии следователей, во время приема она сказала матери и сыну, что их погибший отец семейства являлся законной целью ВСУ, а Россию педиатр назвала «страной-агрессором».

Мать пожаловалась на произошедшее журналистам, после чего в Сети началась травля Буяновой. Врач не признает вину и отрицает подобные высказывания с ее стороны. Возбудить уголовное дело в отношении педиатра поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Москве следствие возбудило уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии.

*физическое лицо признано иностранным агентом на территории РФ.