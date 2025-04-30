Дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении писателя Быкова*
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В Москве следствие возбудило уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии, сообщает пресс-служба СК РФ.
Писатель подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).
Кроме того, его обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Правоохранители хотят объявить Быкова* в розыск.
Ранее писатель закрыл свой бизнес в России. Его ИП ликвидировали после соответствующего заявления.
*Признан иноагентом на территории России.