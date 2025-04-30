Дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении писателя Быкова* Общество сегодня в 20:41 Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве следствие возбудило уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии, сообщает пресс-служба СК РФ.