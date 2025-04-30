Дело о фейках о ВС РФ возбудили в отношении писателя Быкова*

Общество
Кирилл Каллиников

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве следствие возбудило уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова*. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии, сообщает пресс-служба СК РФ.

Писатель подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

Кроме того, его обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Правоохранители хотят объявить Быкова* в розыск.

Ранее писатель закрыл свой бизнес в России. Его ИП ликвидировали после соответствующего заявления.

*Признан иноагентом на территории России.