Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл бизнес в России

Писатель, литературный критик, журналист и телеведущий Дмитрий Быков* закрыл свой бизнес в России. Его ИП ликвидировали после соответствующего заявления, сообщает Mash .

Юридическое лицо было открыто для участия в тендерах на исполнение собственных выступлений в России. В том числе через тендеры писатель выступал в московских театрах.

Быков* не только писатель, но и активист, противник сталинизма. Он выступал против возвращения Крыма в Россию и участвовал во многих протестах против власти. С 2022 года является преподавателем Корнеллского университета в США.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать лидера российской рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко иностранным агентом.

*Признан иноагентом на территории России.