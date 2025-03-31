Писатель-иноагент Дмитрий Быков закрыл бизнес в России
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Писатель, литературный критик, журналист и телеведущий Дмитрий Быков* закрыл свой бизнес в России. Его ИП ликвидировали после соответствующего заявления, сообщает Mash.
Юридическое лицо было открыто для участия в тендерах на исполнение собственных выступлений в России. В том числе через тендеры писатель выступал в московских театрах.
Быков* не только писатель, но и активист, противник сталинизма. Он выступал против возвращения Крыма в Россию и участвовал во многих протестах против власти. С 2022 года является преподавателем Корнеллского университета в США.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать лидера российской рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко иностранным агентом.
*Признан иноагентом на территории России.