Глава ФПБК призвал признать лидера группы «Мумий Тролль» иноагентом

По его словам, артист может быть признан иноагентом из-за организации выступлений за рубежом.

«Давайте проверим (ред. — Лагутенко). Я считаю, это будет правильно. Во-первых, он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — рассказал Бородин.

Он также сообщил о намерении направить соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру. Руководитель ФПБК подчеркнул, что основания для присвоения статуса иностранного агента музыканту, а также источники его финансирования, станут известны после проверки, которую проведет Росфинмониторинг.