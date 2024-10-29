Мощный метеорный поток смогут увидеть россияне в период с 2030 по 2033 год

Метеорный поток мощностью до 10 тыс объектов в час поразит россиян в 2030-х

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал, что самый мощный метеорный поток жители России смогут увидеть в период с 2030 по 2033 год, сообщает «Крым 24» .

«Там будет зрелище действительно великолепное, возможно, будут тысячи или десятки тысяч метеоров в час», — подчеркнул астроном.

В качестве примера он привел один из самых ярких метеорных потоков — Персеиды, который прошел этим летом. Его мощность составила около 100-120 метеоров ежечасно.

Ранее россиянам рассказали, откуда можно будет наблюдать метеорный поток Леониды, который прогнозируется с 6 по 30 ноября 2024 года. Пик активности Леонид ожидается 18 ноября — в эту ночь получится увидеть до 15-20 метеоров в час.