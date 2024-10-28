Россиянам рассказали, когда и откуда наблюдать метеоритный поток Леониды

Метеоритный поток Леониды с 6 по 30 ноября можно наблюдать без телескопов

Этот поток, известный своей высокой яркостью и интенсивностью, позволит любителям астрономии видеть метеоры без телескопов. Пик активности Леонид ожидается в ночь на 18 ноября 2024 года, когда можно будет увидеть до 15-20 метеоров в час.

Леониды будут активны с 6 по 30 ноября, и при прохождении через атмосферу метеоры оставляют за собой длинные шлейфы, которые могут сохраняться в небе более пяти минут. Наблюдать за звездопадом лучше всего в предутренние часы, направляя взгляд к востоку. Важно, чтобы Луна находилась в фазе растущего полумесяца, так как яркий свет спутника может затруднить наблюдения.

Радиант метеоров находится в созвездии Льва, но для наблюдения не обязательно смотреть только на него. Лучший способ — охватить взглядом всю ночную часть неба. Метеоры будут светиться желтым, оранжевым или зеленым цветом.

Для наилучшего просмотра рекомендуется выехать за город, где световое загрязнение минимально, и не использовать специальное оборудование, так как яркость потока позволит увидеть его и невооруженным глазом.