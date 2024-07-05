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Вторая волна ливней с грозами и градом ожидается вечером в пятницу в Москве

Новая волна непогоды, включая сильные дожди с грозами и градом, обрушится на столицу в ближайшие часы. Порывы ветра будут достигать до 25 м/с, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, вечером в пятницу в отдельных районах города за час выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество — на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Порывы ветра достигали до 20 м/с.

В ближайшие часы столицу может накрыть более мощная волна ливней.

«Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники», — отметил Бирюков.

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Также им порекомендовали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать возле них машины.

Автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции.

В пятницу на Москву обрушился«Орхан». По прогнозам синоптиков, он продлится до 2-3 часов ночи.