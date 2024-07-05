«Все заливает»: на Москву обрушился ураган «Орхан»
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В Москву пришел ураган «Орхан», город начинает заливать водой. За считанные минуты на районы обрушился ливень и сильный ветер.
Мощнейший ураган по прогнозам синоптиков продлится до 2-3 часов ночи. Будет идти ливень с грозой, прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду и град.
До этого ураган бушевал в Подмосковье. Жители региона сообщали о сильном ливне, крупном граде и поваленных деревьях.
Ранее «Роскосмос» показал надвигающийся на Московский регион ураган со спутника.