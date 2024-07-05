«Роскосмос» показал прохождение урагана «Орхан» по Подмосковью

Стихия уже накрыла западное Подмосковье. На фото видно, как западную часть региона затянуло тучами.

Прогнозируется, что ураган утихнет только к 2-3 часам ночи. На регион может вылиться более 50% от месячной нормы осадков. Также ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, мощный ливень с градом и грозами.

Жителям Московского региона посоветовали переждать непогоду в здании, а также быть осторожными и внимательными.