Мощная метель и мороз обрушатся на Москву в ночь на пятницу

Сильная метель и морозы ожидаются на территории столицы и Московской области в пятницу, 2 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на пятницу столбики термометров в регионе опустятся от минус 17 до минус 15 градусов. Днем температура воздуха в Москве и области составит минус 9 — минус 7 градусов.

Также днем в столичном регионе прогнозируется снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 15 м/с. В ночь на 3 января температура воздуха составит минус 9 — минус 7 градусов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье и столице 2 января будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за сильного ветра и метели.

