сегодня в 17:31

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 2 января

В Подмосковье и столице в пятницу, 2 января, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за сильного ветра и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Предупреждение о порывах ветра до 15 м/с и метели в Московском регионе будет действовать с 13:00 до 21:00 пятницы.

Аналогичный уровень опасности будет действовать почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Тамбовской области.

