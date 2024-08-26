Морпехи захватили в плен толпу украинских оккупантов под Курском

Подразделение «Катран» 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота захватило группу боевиков ВСУ в приграничных территориях РФ. Таким образом, они пополнили обменный фонд.

Судя по видео, опубликованному Минобороны РФ, в плен были захвачены семеро украинских боевиков. Они поблагодарили морпехов за то, что те «радушно встретили их на русской земле».

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что на курском направлении все больше боевиков ВСУ сдаются в плен. Некоторые делают это добровольно.