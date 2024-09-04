Морпехи уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области
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Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота уничтожили украинских диверсантов в Курской области, сообщает РИА Новости.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ состояла из трех человек. Она была ликвидирована российскими морпехами в ходе встречного стрелкового боя.
Судя по опубликованному видео, диверсантов заметили в лесном массиве. Там и произошел бой.
Ранее морпехи 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу украинских военнослужащих в Курской области. Всего было захвачено семеро боевиков ВСУ.