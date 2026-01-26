Морозы придут на смену мощному снегопаду и метелям в Москве и области

Сильные снегопады и метели в столичном регионе, начиная с пятницы 30 января, сменят морозы до минус 15 градусов, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В среду температура воздуха будет чуть выше нормы, в течение суток преобладающая температура воздуха будет от минус 4 до минус 6 градусов. Что касается морозов, то они будут усиливаться, уже в пятницу и субботу преобладающая температура в ночные часы будет от минус 10 до минус 15 градусов, практически такая же в дневное время. То есть температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы», — уточнила Позднякова.

Ранее в беседе Позднякова сообщила, что 27 и 28 января на столичный регион обрушится мощный снегопад с метелями. В эти дни высота сугробов может вырасти до 15 см.

Обстановка в столице и области будет усложняться снежными заносами и налипающим снегом.