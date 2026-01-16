Морозы отступят: синоптик рассказала, что будет после Крещения

Температура вернется в норму в столичном регионе после Крещения

В столичном регионе температурный режим установится в пределах климатической нормы ближе к середине недели после 19 января, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«К середине недели температура воздуха уже вернется к климатической норме и местами пройдет небольшой снег. Преобладающая температура ночью будет от минус 6 до минус 11 градусов и до минус 6-9 в дневное время», — сказала Позднякова.

Минувшей ночью в Подмосковье и столице подморозило, термометры опустились ниже отметки в минус 20 градусов, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на 19 января православные россияне будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции верующие окунаются в купель.

