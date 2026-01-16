20-градусные морозы ударили в Московском регионе минувшей ночью

сегодня в 10:06

Минувшей ночью в Подмосковье и столице подморозило, термометры опустились ниже отметки в минус 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что под утро пятницы термометры показали ниже минус 20 градусов в Михайловском (минус 21,2), Можайске (минус 21,1), Истре (минус 20,6), Наро-Фоминске (минус 20,2).

Ранее Тишковец предупреждал, что сибирский антициклон достигнет Москвы к концу текущей недели и вызовет значительное похолодание.

Также на Крещение температура в Москве ожидается минус 10 — минус 15 градусов, по области — до минус 15 — минус 20.

