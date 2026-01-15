Сибирский антициклон принесет в Москву сильные морозы к выходным

С пятницы в Москве ожидается резкое повышение атмосферного давления, что приведет к исчезновению осадков, уменьшению облачности и появлению солнца.

«Инициативу начнет перехватывать область высокого атмосферного давления. Ожидаются более значимые суточные колебания температуры. Ночью в столице подморозит до минус 10-15 градусов, в Подмосковье — до минус 15-20 градусов, а в дневные часы столбики термометров будут колебаться около отметки минус 10 градусов. Это на несколько градусов холоднее, чем должно быть по климатической норме», — пояснил синоптик в эфире радио Sputnik.

По словам Тишковца, пик антициклона придется на выходные. В субботу и воскресенье он обеспечит малооблачную и морозную погоду: ночью температура в Москве опустится до минус 13-18 градусов, по области местами до минус 19-24 градусов, днем ожидается минус 7-12 градусов.

Метеоролог добавил, что в начале следующей недели, на Крещение, сохранится переменная облачность и слабый западный ветер. В ночь на Крещение температура в Москве составит минус 10-15 градусов, по области — до минус 15-20 градусов.

