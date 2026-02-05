Морозы ниже -30 градусов зафиксировали в Подмосковье минувшей ночью

Ночь на 5 февраля в Москве оказалась холодной, но не рекордной для этой зимы. Минимальная температура на ВДНХ составила -18,7 градусов, а в Тушине -25,3. Причиной таких температур стала полупрозрачная облачность. Она сформировалась из-за переноса более теплых воздушных масс в верхних слоях атмосферы.

Московская область столкнулась с более серьезными морозами. В Серпухове столбики термометров опустились до -26,7 градусов — эта ночь стала самой холодной в городе за всю зиму. Еще сильнее похолодало в Зарайске и Серебряных Прудах — там температура опускалась ниже -30 градусов.

Ранее в Московском регионе введен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Период предупреждения действует до 00:00 7 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

