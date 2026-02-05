В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

сегодня в 10:25

В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. В регионе ожидаются аномальные морозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения действует до 00:00 7 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Также в первой половине 5 февраля в регионе ожидается туман с отложением изморози. Период предупреждения — до 12:00.

В Подмосковье и столице в четверг прогнозируется гололедица, температура составит минус 14 — минус 12 градусов. При переменной облачности будет преимущественно без осадков.

