сегодня в 07:12

Гололедица и до -14 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и столице в четверг прогнозируется гололедица, температура составит минус 14 — минус 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности будет преимущественно без осадков. В первой половине дня местами ожидаются туман и изморозь.

Ветер будет слабый. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов, а также «желтый» уровень — из-за тумана с отложением изморози.

