Сведения о предстоящей свадьбе сначала появились в израильских пабликах. Авторы публикаций разместили предполагаемое приглашение на торжество. Позже артист сам объявил о помолвке.

Несколько месяцев назад Габриэла преподавала программирование в одном из университетов Израиля. Она происходит из семьи русскоязычных евреев. Ее отец, которого в материале также называют Гариком Маркусом, окончил школу в Болграде Одесской области и сейчас служит раввином в Ришон-ле-Ционе.

В январе сообщалось о помолвке Габриэлы с другим мужчиной. Семьи пары планировали встретиться, чтобы обсудить будущий брак. Летом Моргенштерн* говорил о намерении найти спутницу жизни еврейского происхождения.

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* Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ от 6 мая 2022 года.