Мордовские блины: москвичи выбрали лучший региональный рецепт

По мнению жителей столицы, наиболее вкусными являются мордовские блины из манной и пшенной муки со сгущенным молоком. Голосование, посвященное региональным рецептам этого блюда, было организовано на платформе «Активный гражданин», сообщает Сноб .

В опросе участвовали 155 448 человек. Почти 27,65% из них отдали свои голоса за сладкий вариант блюда.

Следом за мордовским рецептом, набравшим 28%, расположились башкирские блины с медом (26,6%). Их особенность заключается в том, что основой теста служит сметана, а процесс жарки происходит на топленом масле.

Третье место с результатом в 25,72% заняли смоленские блины с начинкой из каши, сыра и ветчины. Их традиционно подают с бочковой капустой.

На четвертой позиции оказались суздальские блины с вареньем из огурцов (20,03%). Они готовятся на воде, благодаря чему приобретают тонкую и кружевную структуру.

