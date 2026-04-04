Нилов заявил, что нужно увеличить лимиты страховых выплат по ОСАГО при аварии

Страховые выплаты при столкновениях по ОСАГО нужно наращивать. Компаниям предложили разрешить взыскивать дополнительные деньги с виновников дорожно-транспортных происшествий, рассказал ТАСС председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он выразил мнение, что лимиты необходимо увеличить. На законодательном уровне такие изменения предложили, но их не поддержали. Когда подобную тему поднимают, сразу говорится о том, что решение может спровоцировать рост цен на ОСАГО.

По словам Нилова, депутаты предлагают увеличить доходность страховых компаний. Им хотят разрешить взыскивать деньги с виновников дорожно-транспортных происшествий после того, как выплатили средства пострадавшему. Это дало бы возможность нарастить бюджеты без увеличения тарифов ОСАГО.

Взыскивать средства Нилов предложил с тех виновников, которые были нетрезвы, покинули место ДТП или не имели водительских прав.

В прошлом группа депутатов во главе с Ниловым отправила на рассмотрение Госдумы законопроект. В рамках него предлагалось увеличить выплаты при страховых случаях с 500 тыс. до 650 тыс. рублей за причинение вреда жизни или здоровью. Также хотели увеличить выплаты с 400 тыс. до 520 тыс. рублей за причинение вреда имуществу. Но законопроект не поддержали.

