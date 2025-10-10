Монстры и терапия: как пугающие игрушки помогают детям разобраться со страхами

Пугающие на вид игрушки могут выполнять терапевтическую функцию: дети проживают свои тревоги и учатся справляться со страхами, сообщила РИАМО клинический психолог медцентра «Лунный камень», руководитель семейного клуба психологии и развития Дарья Живина.

«Надо объективно понимать, что современные монстры — такие же, какие были и в нашем детстве. Разве что более яркие и массово доступные. Вспомните русские народные сказки или старые советские мультики — „Мальчик с пальчик“, „Колобок“ — в них тоже были свои „ужасы“. Эти образы всегда помогали детям проживать страхи. Недаром сказкотерапию до сих пор используют, чтобы помочь детям справляться с фобиями», — отметила Живина.

Она пояснила, что ребенок может через игру с таким монстриком прожить внутренние страхи. У кого-то — страх темноты, у кого-то — страшные сны, у кого-то — осознание смерти, которое обычно появляется в 5–6 лет.

«Это естественный эмоциональный процесс. Через игру ребенок учится принимать тревогу, превращая ее в опыт. Подружившись с монстриком, он может воспринимать его как оберег — „своего“ защитника от других страхов. Поэтому важно ориентироваться на ребенка: на его возраст, эмоциональную восприимчивость, особенности развития», — подчеркнула специалист.

Если у ребенка есть психологические трудности или травматичный опыт, такие игрушки могут, наоборот, спровоцировать тревогу. Но для здорового, устойчивого ребенка — это всего лишь способ лучше разобраться со своими страхами, а иногда и победить их.

Ранее в Госдуме обсудили опасность «страшных» игрушек для детей. Депутаты считают, что «синие чудовища с улыбкой», «гробики, головы, выскакивающие из унитазов» являются одним из элементов информационной войны и оказывают влияние на слабую психику юных россиян.

