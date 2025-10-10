Запад ведет информационную войну против российских детей с помощью игрушек

Депутаты Госдумы будут сражаться с «синими чудовищами» и «головами из унитаза»

Члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений организовали круглый стол, который назывался: «Игрушки как канал скрытой пропаганды». Парламентарии посчитали, что эти предметы являются одним из элементов информационной войны и оказывают влияние на слабую психику юных россиян, сообщает « Коммерсант ».

Депутат Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что в школах детям рассказывают про одни ценности. Однако, когда они заходят в торговый центр, то видят игрушки, которые пропагандируют совсем другое.

При этом изготовителей «патриотической игрушки» власти не поддерживают.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова показала презентацию и проанализировала западные игрушки. Из-за влияния Запада, эти предметы становятся все более зловещими.

В современных игрушках уже нормой стали рога и клыки. Детям пытаются стереть границы между добром и злом. Эти понятия подменяются.

На фоне этого депутаты подготовили законопроект, который предлагает проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек. На него отреагировали в разных министерствах. После принятия закона продажи «синих чудовищ с улыбкой» расти не будут.

При этом, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что 91% игр и игрушек в РФ — импортные. Лишь 9% изготавливают в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.