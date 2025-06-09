Молодым ученым Жуковского вручили сертификаты на приобретение жилья по «Соципотеке»

Трое молодых ученых из Жуковского получили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Все они работают в ЛИИ им. М. М. Громова. Церемония вручения прошла в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сертификаты получили Максим Новиков, Семен Денисенко и Ильгиз Зарипов.

Максим Новиков — инженер Научно-исследовательского центра, аспирант летно-исследовательского института им. М. М. Громова. Занимается подготовкой и проведением исследований и испытаний самолетов, чтобы узнать, насколько сильный шум на земле и звуковой удар они создают. Это важно для защиты окружающей среды от вредного влияния авиашума.

Семен Денисенко — также инженер научно-исследовательского центра, аспирант летно-исследовательского института им. М. М. Громова. Семен осуществляет фундаментальные и прикладные исследования аэродинамики летательных аппаратов, фокусируясь на анализе ключевых характеристик. Данные работы являются основой для понимания и оптимизации летно-технических, экономических и экологических характеристик современных и перспективных воздушных судов.

Ильгиз Зарипов — инженер-программист научно-исследовательского центра, аспирант летно-исследовательского института им. М. М. Громова. Занимается обработкой информации систем пилотажно-навигационного комплекса при проведении летных испытаний воздушных судов. Участвовал в различных научно-технических конференциях молодых ученых, в том числе: конференции ЛИИ им. М. М. Громова, ПАО «РКК Энергия», МАИ и др. Участвовал в чемпионате «Время первых» академии Ростеха.

В Московской области реализуется программа «Социальная ипотека» госпрограммы Подмосковья «Жилище». Ее цель — улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время молодые ученые и уникальные специалисты получили более 800 жилищных сертификатов. С начала реализации программы в АО «ЛИИ им. М. М. Громова» сертификаты получили 6 молодых специалистов.

Московская область оплачивает первоначальный взнос на покупку жилья в размере 50% от стоимости, далее в течение 10 лет ежемесячно компенсирует основной долг по кредиту. Участник программы выплачивает только проценты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.