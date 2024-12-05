Молодогвардейцы Серебряных Прудов сдали кровь в преддверии Дня добровольца

В преддверии Дня добровольца молодогвардейцы из Серебряных Прудов проявили свою активную гражданскую позицию и пополнили банк крови Зарайской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Добровольцы (волонтеры) есть в каждой стране. Они приходят на помощь, не требуя оплаты или благ. Их главная цель — работа ради идеи на благо общества.

Каждый день в мире тысячи людей нуждаются в переливании крови, и именно поэтому так важно, чтобы банки крови имели постоянное поступление новых компонентов. С каждым донором мы приближаемся к спасению чьей-то жизни.

«Мы гордимся нашими молодогвардейцами за их самоотверженность и готовность прийти на помощь. Это не просто благородный поступок, это вклад в здоровье и жизнь многих людей. Давайте вместе поддерживать эту важную инициативу и вдохновлять других на добрые дела!» — отметили в администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.